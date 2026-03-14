¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

El próximo jueves se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, certamen donde participarán 32 equipos, tres de ellos representantes chilenos.

¿Qué equipos chilenos estarán en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Audax Italiano y Palestino avanzaron tras eliminar a Cobresal y U. de Chile en sus respectivas llaves de la primera ronda; y O'Higgins, que se sumó tras perder en la tercera fase de la Copa Libertadores.

¿Cómo están conformados los bombos de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Bombo 1:

River Plate (ARG)

Atlético Mineiro (BRA)

Sao Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Gremio (BRA)

Olimpia (PAR)

Santos (BRA)

América de Cali (COL)

Bombo 2:

San Lorenzo (ARG)

Bragantino (BRA)

Palestino (CHI)

Millonarios (COL)

Caracas (VEN)

Vasco da Gama (BRA)

Cienciano (PER)

Tigre (ARG)

Bombo 3:

Audax Italiano (CHI)

Blooming (BOL)

Puerto Cabello (VEN)

Boston River (URU)

Montevideo City Torque (URU)

Deportivo Cuenca (ECU)

Independiente Petrolero (BOL)

Macará (ECU)

Bombo 4:

Alianza Atlético (PER)

Deportivo Riestra (ARG)

Barracas Central (ARG)

Deportivo Recoleta (PAR)

Juventud (URU)

Botafogo (BRA)

Carabobo (VEN)

O'Higgins (CHI)

¿Cuándo comienza la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

La fase sorteada comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego, habrá un receso por el Mundial 2026 y los octavos iniciarán el 11 de agosto.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay. Será antes del sorteo de la Copa Libertadores.

La transmisión será a través del canal oficial de YouTube de CONMEBOL Sudamericana. Además del la señal de ESPN, Directv, y en streaming por Disney+.

Todos los detalles los podrás seguir en el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.