¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?
Tres equipos chilenos disputarán esta competición.
Tres equipos chilenos disputarán esta competición.
El próximo jueves se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, certamen donde participarán 32 equipos, tres de ellos representantes chilenos.
Audax Italiano y Palestino avanzaron tras eliminar a Cobresal y U. de Chile en sus respectivas llaves de la primera ronda; y O'Higgins, que se sumó tras perder en la tercera fase de la Copa Libertadores.
Bombo 1:
Bombo 2:
Bombo 3:
Bombo 4:
La fase sorteada comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego, habrá un receso por el Mundial 2026 y los octavos iniciarán el 11 de agosto.
El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay. Será antes del sorteo de la Copa Libertadores.
La transmisión será a través del canal oficial de YouTube de CONMEBOL Sudamericana. Además del la señal de ESPN, Directv, y en streaming por Disney+.
Todos los detalles los podrás seguir en el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.