¿Cuándo y dónde ver la visita de O'Higgins a Boca Juniors en la Copa Sudamericana?

O'Higgins enfrentará a Boca Juniors este jueves 23 de julio en La Bombonera, en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana.

El partido está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT) y será transmitido en televisión por cable a través de DSports. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO.

El "Capo de Provincia" llega a este encuentro tras finalizar en el segundo lugar del Grupo C, junto a Sao Paulo, Boston River y Millonarios.

Por su parte el cuadro "Xeneize" jugará este partido por terminar en el tercer puesto del Grupo D en la Copa Libertadores, por detrás de la UC y Cruzeiro.

Todos los detalles de este encuentro, los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.