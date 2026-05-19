¿Cuándo y dónde ver la visita de O'Higgins a Boston River en la Sudamericana?

O'Higgins alista una importante visita a Boston River de Uruguay este miércoles 20 de mayo, con la opción de pasar al frente del Grupo C de Copa Sudamericana en la quinta ficha.

El partido arrancará a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, con transmisión de ESPN y su señal de streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.

Los rancagüinos llegan terceros de su grupo, pero a solo dos puntos del líder Sao Paulo. En contraparte, los rojiverdes son colistas absolutos al tener únicamente derrotas.

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