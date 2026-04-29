Damián Pizarro sumó minutos en el empate de Racing ante Caracas por la Sudamericana

El delantero chileno Damián Pizarro sumó minutos al ingresar desde el banco para el empate 1-1 que Racing Club protagonizó como forastero ante Caracas FC en la tercera fecha del Grupo E por la Copa Sudamericana.

Posterior al penal fallado de Gabriel Rojas (24'), los de Avellaneda se redimieron con el tanto de Tomás Pérez (42'). No obstante, Jesus Yendis (46') marcó el empate en el complemento antes de que el formado en Colo Colo reemplazase a Alan Forneris (80').

Con esto, Racing se ubicó tercero en su grupo con 4 puntos y Caracas quedó en segundo lugar con 5 unidades. El Grupo F es liderado por Botafogo con 7 y el colista es un Oriente Petrolero que no consigue sumar.