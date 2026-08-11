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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

El grosero error de Piero Maza: Boca sacó desde el medio en los dos tiempos ante Recoleta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El árbitro chileno fue designado para el duelo en la Copa Sudamericana.

El grosero error de Piero Maza: Boca sacó desde el medio en los dos tiempos ante Recoleta
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El árbitro chileno Piero Maza cometió un grosero error este martes en la Copa Sudamericana, en el partido entre Boca Juniors y Recoleta en la ida de octavos, ya que el cuadro argentino sacó desde el medio en los dos tiempos.

Al comienzo del duelo, en el sorteo, Recoleta eligió el arco y a Boca le correspondía dar inicio al compromiso; pero la sorpresa llegó en la segunda parte, ya que nuevamente los Xeneizes sacaron desde la mitad, cuando era el turno del club paraguayo.

Tras el partido, Leandro Paredes, capitán del equipo, fue consultado por la situación y dijo "si, nos dimos cuenta que sacamos dos veces. El árbitro dijo 'saca Boca' y sacamos".

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