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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Iván Román fue titular en la caída de Atlético Mineiro ante Cienciano por la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El formado en Palestino disputó todo el encuentro.

Iván Román fue titular en la caída de Atlético Mineiro ante Cienciano por la Sudamericana
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El defensor chileno Iván Román fue titular y disputó todo el encuentro en la derrota 1-0 de Atlético Mineiro ante Cienciano en Estadio "Garcilaso de la Vega" por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana.

El delantero argentino Neri Bandiera anotó el único tanto del encuentro para el conjunto peruano al minuto 30 del encuentro. En el 58' Angelo Preciado fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el cuadro brasileño.

Con este resultado, Atlético Mineiro de Román quedó en el último lugar del grupo con tan solo 3 puntos, mientras que Cienciano lidera con 7 unidades.

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