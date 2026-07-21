Jugadores de Tigre exhibieron mensaje "Las Malvinas son Argentinas" en la cancha de Nacional
Felipe Zenobio protagonizó la escena después del triunfo por 3-0 sobre Nacional en la ida de los playoffs del torneo continental.
Felipe Zenobio protagonizó la escena después del triunfo por 3-0 sobre Nacional en la ida de los playoffs del torneo continental.
Felipe Zenobio, arquero de Tigre, recogió una bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas" que fue lanzada por los hinchas del cuadro de Victoria después de la victoria por 3-0 como visita ante Nacional en la Copa Sudamericana.
La escena fue captada por las cámaras de la transmisión,ienzo para tomarlo y retirarlo del terreno de juego. que mostraron al guardameta acercándose hasta el sector donde cayó el l
El episodio se produjo al término del encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, resultado que dejó a Tigre con una importante ventaja de cara a la revancha.