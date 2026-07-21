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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Jugadores de Tigre exhibieron mensaje "Las Malvinas son Argentinas" en la cancha de Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Felipe Zenobio protagonizó la escena después del triunfo por 3-0 sobre Nacional en la ida de los playoffs del torneo continental.

Jugadores de Tigre exhibieron mensaje
 EFE
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Felipe Zenobio, arquero de Tigre, recogió una bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas" que fue lanzada por los hinchas del cuadro de Victoria después de la victoria por 3-0 como visita ante Nacional en la Copa Sudamericana.

La escena fue captada por las cámaras de la transmisión,ienzo para tomarlo y retirarlo del terreno de juego. que mostraron al guardameta acercándose hasta el sector donde cayó el l

El episodio se produjo al término del encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, resultado que dejó a Tigre con una importante ventaja de cara a la revancha.

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