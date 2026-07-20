La programación de la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana

Este martes 21 de julio comienzan los play-offs en la Copa Sudamericana 2026, con los duelos de ida, donde O'Higgins será el único equipo nacional que dispute esta fase en el torneo de Conmebol.

El equipo de Rancagua enfrentará a Boca Juniors, y el primer duelo será en La Bombonera.

La revancha será la próxima semana en Chile.

Revisa la programación de la ida de los play-offs en Cooperativa.cl:

Martes 21 de julio

Nacional vs. Tigre . 18:00 horas. Estadio Gran Parque Central.

. 18:00 horas. Estadio Gran Parque Central. Universidad Central FC vs. Santos. 20:30 horas. Estadio Olímpico de la UCV.

Miércoles 22 de julio

Independiente de Medellín vs. Vasco Da Gama . 18:00 horas. Estadio "Atanasio Girardot".

. 18:00 horas. Estadio "Atanasio Girardot". Sporting Cristal vs. RB Bragantino. 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima.

20:30 horas. Estadio Nacional de Lima. Lanús vs. Cienciano. 20:30 horas. Estadio Ciudad de Lanús.

Jueves 23 de julio