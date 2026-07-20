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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La programación de la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

O'Higgins es el único equipo chileno que disputará esta fase.

La programación de la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana
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Este martes 21 de julio comienzan los play-offs en la Copa Sudamericana 2026, con los duelos de ida, donde O'Higgins será el único equipo nacional que dispute esta fase en el torneo de Conmebol.

El equipo de Rancagua enfrentará a Boca Juniors, y el primer duelo será en La Bombonera.

La revancha será la próxima semana en Chile.

Revisa la programación de la ida de los play-offs en Cooperativa.cl:

Martes 21 de julio 

  • Nacional vs. Tigre. 18:00 horas. Estadio Gran Parque Central.
  • Universidad Central FC vs. Santos. 20:30 horas. Estadio Olímpico de la UCV.

Miércoles 22 de julio 

  • Independiente de Medellín vs. Vasco Da Gama. 18:00 horas. Estadio "Atanasio Girardot".
  • Sporting Cristal vs. RB Bragantino. 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima.
  • Lanús vs. Cienciano. 20:30 horas. Estadio Ciudad de Lanús.

Jueves 23 de julio

  • Bolivar vs. Gremio. 18:00 horas. Estadio "Hernando Siles".
  • Boca Juniors vs. O'Higgins. 20:30 horas. La Bombonera.
  • Independiente de Santa Fe vs. Caracas FC. 20:30 horas. Estadio El Campín.

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