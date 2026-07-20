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La programación de la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
O'Higgins es el único equipo chileno que disputará esta fase.
O'Higgins es el único equipo chileno que disputará esta fase.
Este martes 21 de julio comienzan los play-offs en la Copa Sudamericana 2026, con los duelos de ida, donde O'Higgins será el único equipo nacional que dispute esta fase en el torneo de Conmebol.
El equipo de Rancagua enfrentará a Boca Juniors, y el primer duelo será en La Bombonera.
La revancha será la próxima semana en Chile.
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