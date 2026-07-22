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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Matías Sepúlveda ingresó al final del triunfo de Lanús sobre Cienciano en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro "granate" tomó ventaja en la serie por los play-offs del torneo internacional.

Matías Sepúlveda ingresó al final del triunfo de Lanús sobre Cienciano en la Sudamericana
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El chileno Matías Sepúlveda ingresó en los minutos finales del triunfo de Lanús por 2-0 sobre Cienciano en Argentina, en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana.

Sepúlveda entró en el minuto 89, cuando su equipo estaba arriba 1-0 en el marcador, gracias al gol de Franco Watson (35'), pero jugando con uno menos, por la expulsión de Lucas Besozzi (62').

El gol de la tranquilidad llegó en la última del partido, anotado por Ramiro Carrera (90+5').

El duelo de vuelta está programado para el miércoles 29 de julio a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Garcilaso de la Vega", y el ganador enfrentará a Botafogo en los octavos de final.

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