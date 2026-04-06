O'Higgins recibe a Millonarios con la misión de comenzar con el pie derecho en la Sudamericana

O'Higgins buscará comenzar con el pie derecho su participación en la Copa Sudamericana 2026, cuando reciba a Millonarios de Colombia por el Grupo C en el Estadio El Teniente, este martes a las 20:00 horas (00:00 GMT).

El "Capo de Provincia" clasificó a este torneo internacional tras caer eliminado ante Deportes Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores y comparte grupo junto a Boston River, Sao Paulo y su rival de turno Millonarios.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio vienen de vencer 2-1 a otro equipo que disputa este torneo, como lo es Audax Italiano y marcha en la sexta posición de la tabla con 13 puntos.

El elenco de Rancagua no registra bajas considerable para el encuentro ante el conjunto colombialo, por lo que la posible formación será: Omar Carabalí; Luis Pávez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Felipe Faúndez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Martín Sarrafiore, Francisco González, Arnaldo Castillo.

Mientras que Millonarios accedió a este torneo tras ganarle el enfrentamiento directo a Atlético Nacional por 3-1 con una gran actuación del exdelantero de Universidad de Chile, Rodrigo Contreras.

La posible formación del conjunto colombiano dirigido por Fabián Bustos será con: Diego Novoa; Samuel Martín Andrés Lilnás, Edgard Elizalde, Jorge Arías, Sebastián Valencia; Mateo García, Stiven Vega, David Silva, Rodrigo Contreras, Leonardo Castro.

Este duelo será arbitrado por el peruano Roberto Pérez, asistido por Jesús Sánchez y Leonar Soto; el cuarto juez será Jordi Espinosa y el VAR estará a cargo de Diego Haro y Alejandro Villanueva.

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