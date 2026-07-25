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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

O'Higgins ya tiene árbitro designado para su revancha con Boca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los celestes recibirán a los xeneizes este jueves en Rancagua por la Copa Sudamericana.

O'Higgins ya tiene árbitro designado para su revancha con Boca
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O'Higgins intentará este jueves 30 de julio en el estadio El Teniente -a partir de las 21.30 horas- dar vuelta su serie en la Copa Sudamericana ante Boca Juniors tras caer por la cuenta mínima en La Bombonera.

Y para este trascendental partido, la Conmebol ya dio a conocer el nombre del juez que impartirá justicia: El colombiano Wilmar Roldán, uno de los árbitros con mayor trayectoria en el continente.

Roldán estará acompañado por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego como asistentes, mientras que Jhon Ospina será el cuarto árbitro. En el VAR estará David Rodríguez y Keiner Jiménez se desempeñará como AVAR.

Roldán fue el árbitro del partido de la Copa Libertadores que enfrentó a Boca Juniors con Universidad Católica en La Bombonera y que culminó con la victoria del equipo chileno y la eliminación xeneize del torneo.

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