Olimpia venció a Vasco y metió presión a Audax Italiano en la Copa Sudamericana

Olimpia vino desde atrás y remontó para vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, resultado que le metió presión a Audax Italiano en el Grupo G de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño sorprendió en el cierre del primer tiempo cuando el central colombiano Carlos Cuesta (45'+4) abrió la cuenta tras un cabezazo. Sin embargo, en el complemento Mateo Gamarra (67') empató bajo el mismo expediente antes de que la expulsión de Joao Silva (72') en la visita.

Con superioridad numérica, el conjunto de Pablo "Vitamina" Sánchez no encontró el triunfo hasta el final gracias a Hugo Sandoval (85') y Sebastián Ferreira (90'+4), permitiendo así a los paraguayos meterse en el liderato con 10 puntos a una fecha de finalizar la fase de grupos.

Con este resultado, Vasco y Audax quedaron emparejados con 7 puntos, teniendo los brasileños una mejor diferencia de gol. En su último encuentro, el elenco chileno tendrá que visitar Asunción para jugarse su clasificación ante los guaraníes el 27 de mayo.