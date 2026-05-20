Detective frustró robo de su vehículo tras intercambio de disparos en Cerrillos

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un intento de robo que sufrió este miércoles en la capitalina comuna de Cerrillos.

Según la información policial, este hecho, registrado en la intersección de Avenida Suiza con Pedro Aguirre Cerda, se dio cuando el detective, que se encontraba al interior de su vehículo, fue interceptado e intimidado por un grupo de delincuentes armado.

"En circunstancias que esperaba el semáforo en rojo, tres sujetos -que venían caminando por la vereda- extraen un elemento contundente, aparentemente un arma (para intimidarlo)", detalló el subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigadas Investigadoras de Robos (BIRO) Occidente.

Al percatarse del intento de robo de sus especies y vehículo, el funcionario se identificó como policía y efectuó disparos, logrando ahuyentar a los delincuentes.

"Estamos iniciando un proceso de recopilación de información a través de nuestra central de informaciones policiales, coordinando con Carabineros y centros asistenciales, para ver si ha llegado hasta el minuto alguna persona lesionada con proyectil balístico", puntualizó el subprefecto Urbina.

Hasta el momento, no se han reportado personas con lesiones que hayan sido atendidas en centros asistenciales a raíz de este incidente.