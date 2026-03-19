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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Palestino, Audax Italiano y O'Higgins conocieron sus rivales en la fase grupal de la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Solo tres equipos nacionales jugarán la fase de grupos.

Palestino, Audax Italiano y O'Higgins conocieron sus rivales en la fase grupal de la Sudamericana
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Palestino, Audax Italiano y O'Higgins conocieron este jueves a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, durante el sorteo realizado en la sede de Conmebol en Paraguay.

Palestino, que eliminó a Universidad de Chile en la primera fase, terminó en el Grupo F, con Gremio, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra

Los itálicos, por su parte, superaron la primera ronda tras despachar a Cobresal y quedaron en el Grupo G, con Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama y Barracas Central.

Finalmente, el cuadro de Rancagua, que llegó a esta instancia tras quedar eliminado en la tercera fase de la Copa Libertadores, quedó emparejado en el Grupo C, junto a Sao Paulo, Millonarios y Boston River.

La primera fecha de la fase grupal se disputará entre el 7 y el 9 de abril, mientras que la última jornada será entre el 26 y 28 de mayo.

El mejor equipo de cada grupo avanzará directamente a octavos de final, mientras que los segundos lugares disputarán una ronda de play-offs con los que terminarán en los terceros puestos de la fase grupal de la Copa Libertadores.

Esta fase de play-off, por un cupo a octavos, se disputará tras el receso por el Mundial de la FIFA, en las dos últimas semanas de julio.

Revisa los grupos de la Copa Sudamericana: 

Grupo A

  • América de Cali (COL)
  • Tigre (ARG)
  • Macará (ECU)
  • Alianza Atlético (PER)

Grupo B

  • Atlético Mineiro (BRA)
  • Cienciano (PER)
  • Puerto Cabello (VEN)
  • Juventud de Las Piedras (URU)

Grupo C

  • Sao Paulo (BRA)
  • Millonarios (COL)
  • Boston River (URU)
  • O'Higgins (CHI)

Grupo D

  • Santos (BRA)
  • San Lorenzo (ARG)
  • Deportivo Cuenca (ECU)
  • Recoleta de Paraguay (PAR)

Grupo E

  • Racing de Avellaneda (ARG)
  • Caracas (VEN)
  • Independiente Petrolero (BOL)
  • Botafogo (BRA)

Grupo F

  • Gremio (BRA)
  • Palestino (CHI)
  • Montevideo City Torque (URU)
  • Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G

  • Olimpia (PAR)
  • Vasco da Gama (BRA)
  • Audax Italiano (CHI)
  • Barracas Central (ARG)

Grupo H

  • River Plate (ARG)
  • Bragantino (BRA)
  • Blooming (BOL)
  • Carabobo (VEN)

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