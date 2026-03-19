Palestino, Audax Italiano y O'Higgins conocieron sus rivales en la fase grupal de la Sudamericana
Solo tres equipos nacionales jugarán la fase de grupos.
Solo tres equipos nacionales jugarán la fase de grupos.
Palestino, Audax Italiano y O'Higgins conocieron este jueves a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, durante el sorteo realizado en la sede de Conmebol en Paraguay.
Palestino, que eliminó a Universidad de Chile en la primera fase, terminó en el Grupo F, con Gremio, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra
Los itálicos, por su parte, superaron la primera ronda tras despachar a Cobresal y quedaron en el Grupo G, con Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama y Barracas Central.
Finalmente, el cuadro de Rancagua, que llegó a esta instancia tras quedar eliminado en la tercera fase de la Copa Libertadores, quedó emparejado en el Grupo C, junto a Sao Paulo, Millonarios y Boston River.
La primera fecha de la fase grupal se disputará entre el 7 y el 9 de abril, mientras que la última jornada será entre el 26 y 28 de mayo.
El mejor equipo de cada grupo avanzará directamente a octavos de final, mientras que los segundos lugares disputarán una ronda de play-offs con los que terminarán en los terceros puestos de la fase grupal de la Copa Libertadores.
Esta fase de play-off, por un cupo a octavos, se disputará tras el receso por el Mundial de la FIFA, en las dos últimas semanas de julio.
Revisa los grupos de la Copa Sudamericana: