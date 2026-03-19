Palestino, Audax Italiano y O'Higgins conocieron sus rivales en la fase grupal de la Sudamericana

Palestino, Audax Italiano y O'Higgins conocieron este jueves a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, durante el sorteo realizado en la sede de Conmebol en Paraguay.

Palestino, que eliminó a Universidad de Chile en la primera fase, terminó en el Grupo F, con Gremio, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra

Los itálicos, por su parte, superaron la primera ronda tras despachar a Cobresal y quedaron en el Grupo G, con Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama y Barracas Central.

Finalmente, el cuadro de Rancagua, que llegó a esta instancia tras quedar eliminado en la tercera fase de la Copa Libertadores, quedó emparejado en el Grupo C, junto a Sao Paulo, Millonarios y Boston River.

La primera fecha de la fase grupal se disputará entre el 7 y el 9 de abril, mientras que la última jornada será entre el 26 y 28 de mayo.

El mejor equipo de cada grupo avanzará directamente a octavos de final, mientras que los segundos lugares disputarán una ronda de play-offs con los que terminarán en los terceros puestos de la fase grupal de la Copa Libertadores.

Esta fase de play-off, por un cupo a octavos, se disputará tras el receso por el Mundial de la FIFA, en las dos últimas semanas de julio.

Revisa los grupos de la Copa Sudamericana:

Grupo A

América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B

Atlético Mineiro (BRA)

Cienciano (PER)

Puerto Cabello (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU)

Grupo C

Sao Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

O'Higgins (CHI)

Grupo D

Santos (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (ECU)

Recoleta de Paraguay (PAR)

Grupo E

Racing de Avellaneda (ARG)

Caracas (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Botafogo (BRA)

Grupo F

Gremio (BRA)

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G

Olimpia (PAR)

Vasco da Gama (BRA)

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H