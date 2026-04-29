Palestino firmó un empate ante Gremio con una épica actuación de Sebastián Pérez

Con una épica actuación de Sebastián Pérez, Palestino consiguió igualar sin goles ante Gremio en el Estadio Municipal de La Cisterna por la tercera fecha del Grupo F en la Copa Sudamericana, marcando así el debut del técnico Guillermo Farré.

En un encuentro donde los brasileños cargaron la cancha, Dilán Zúñiga provocó un penal (17') que "Zanahoria" contuvo a Carlos Vinícius. No obstante, desde el VAR ordenaron repetir la ejecución por adelanto del meta y, en la segunda chance, el portero volvió a privar al atacante de los festejos.

Al notar nuevamente una anticipación, el juez Guillermo Guerrero obligó a realizar otra vez el tiro y Pérez mantuvo su arco invicto ante el asombro de los presentes en el recinto santiaguino.

En el complemento las decisiones arbitrales siguieron estando presentes, luego de que el propio Carlos Vinícius anotase (81') y fuese privado de festejar la conquista por una mano previa. Tras esto, Fernando Meza resultó expulsado (87') y Palestino tuvo que resistir en desventaja numérica.

Con este resultado, el cuadro de colonia sumó 2 puntos y se mantuvo en la cuarta ubicación de un grupo que lidera Montevideo City Torque con 6 unidades, equipo que será su siguiente rival el 6 de mayo. Ahora, el técnico Guillermo Farré dejará atrás su debut para visitar a Everton por la Copa de la Liga el 2 de dicho mes.