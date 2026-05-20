Palestino quedó eliminado en la Copa Sudamericana tras caída ante Gremio en Porto Alegre

Palestino quedó eliminado en la fase grupal de la Copa Sudamericana, tras perder por 2-0 ante Gremio en Porto Alegre, en el marco de la penúltima fecha.

El cuadro árabe sumó su quinto partido sin ganar en el torneo (tres derrotas y dos empates), y quedó último en el Grupo F, sin opciones matemáticas de seguir avanzando en el torneo continental.

Palestino estaba obligado a ganar este partido y el último de la fase grupal, ante Deportivo Riestra, pero la noche comenzó de mala forma en Porto Alegre.

La apertura de la cuenta fue a los 4 minutos, luego que Martin Braithwaite aprovechara un rebote que cedió el arquero Sebastián "Zanahoria" Pérez y rematara de "palomita".

Y el gol que liquidó los sueños de Palestino fue a los 68', un tremendo remate desde fuera del área de Cristián Pavón.

En la última fecha, Gremio se jugará el liderato del Grupo F ante Montevideo City, mientras que Palestino enfrentará por el honor a Deportivo Riestra en La Cisterna.