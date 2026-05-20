Palestino quedó eliminado en la Copa Sudamericana tras caída ante Gremio en Porto Alegre
El cuadro árabe sucumbió ante el poderío de los gaúchos.
El cuadro árabe sucumbió ante el poderío de los gaúchos.
Palestino quedó eliminado en la fase grupal de la Copa Sudamericana, tras perder por 2-0 ante Gremio en Porto Alegre, en el marco de la penúltima fecha.
El cuadro árabe sumó su quinto partido sin ganar en el torneo (tres derrotas y dos empates), y quedó último en el Grupo F, sin opciones matemáticas de seguir avanzando en el torneo continental.
Palestino estaba obligado a ganar este partido y el último de la fase grupal, ante Deportivo Riestra, pero la noche comenzó de mala forma en Porto Alegre.
La apertura de la cuenta fue a los 4 minutos, luego que Martin Braithwaite aprovechara un rebote que cedió el arquero Sebastián "Zanahoria" Pérez y rematara de "palomita".
Y el gol que liquidó los sueños de Palestino fue a los 68', un tremendo remate desde fuera del área de Cristián Pavón.
En la última fecha, Gremio se jugará el liderato del Grupo F ante Montevideo City, mientras que Palestino enfrentará por el honor a Deportivo Riestra en La Cisterna.