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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Palestino quedó eliminado en la Copa Sudamericana tras caída ante Gremio en Porto Alegre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro árabe sucumbió ante el poderío de los gaúchos.

Palestino quedó eliminado en la Copa Sudamericana tras caída ante Gremio en Porto Alegre
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Palestino quedó eliminado en la fase grupal de la Copa Sudamericana, tras perder por 2-0 ante Gremio en Porto Alegre, en el marco de la penúltima fecha.

El cuadro árabe sumó su quinto partido sin ganar en el torneo (tres derrotas y dos empates), y quedó último en el Grupo F, sin opciones matemáticas de seguir avanzando en el torneo continental.

Palestino estaba obligado a ganar este partido y el último de la fase grupal, ante Deportivo Riestra, pero la noche comenzó de mala forma en Porto Alegre.

La apertura de la cuenta fue a los 4 minutos, luego que Martin Braithwaite aprovechara un rebote que cedió el arquero Sebastián "Zanahoria" Pérez y rematara de "palomita". 

Y el gol que liquidó los sueños de Palestino fue a los 68', un tremendo remate desde fuera del área de Cristián Pavón.

En la última fecha, Gremio se jugará el liderato del Grupo F ante Montevideo City, mientras que Palestino enfrentará por el honor a Deportivo Riestra en La Cisterna.

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