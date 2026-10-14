Prensa argentina reprobó a Carlos Palacios tras la derrota de Boca ante Vasco da Gama
Los medios trasandinos calificaron con bajas notas al volante chileno y cuestionaron su incapacidad para conducir al cuadro "xeneize" en La Bombonera.
Los medios trasandinos calificaron con bajas notas al volante chileno y cuestionaron su incapacidad para conducir al cuadro "xeneize" en La Bombonera.
Carlos Palacios sumó una nueva titularidad en Boca Juniors, pero vivió una jornada para el olvido al no reeditar sus buenas actuaciones recientes y fue blanco de duras críticas tras la caída por 0-1 frente a Vasco da Gama en La Bombonera, en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana.
El formado en Unión Española arrancó desde el inicio, pero su rendimiento fue de más a menos, terminando sustituido a los 66 minutos por Miguel Merentiel. Ante este opaco cometido, la prensa deportiva trasandina no tuvo piedad al momento de evaluar su desempeño.
El diario deportivo Olé lo calificó con una nota 4 y argumentó: "Estuvo suelto por el medio. Intentó manejar la pelota, pero no resolvió de la mejor manera. Tuvo apariciones. En el segundo tiempo pasó a la izquierda a jugar de Velasco y no pesó. A los 21' lo reemplazó Merentiel".
Por su parte, la cadena TyC Sports le puso un 5 y señaló que el exjugador de Colo Colo solo aportó destellos aislados: "Tuvo un ratito en el primer tiempo donde se acomodó por derecha y tuvo cierta influencia en tres cuartos de cancha, aunque solo fueron chispazos. Lo mismo en el segundo tiempo, donde intentó adueñarse de la pelota, pero lo cierto es que nunca pudo manejar el ritmo de Boca".
En tanto, el sitio partidario Planeta Boca Juniors también lo evaluó con un 4, remarcando sus dificultades en la creación de juego: "Ofreció algo de movilidad en campo rival, pero nunca pudo hacerse manija del equipo. Le costó el partido y fue reemplazado antes de los 65 minutos", sentenciaron.