Problemas eléctricos del duelo entre Cobresal y Audax están en la mira de Conmebol

El duelo entre Cobresal y Audax Italiano, por la primera fase de la Copa Sudamericana, quedó también en la mira de la Conmebol, ente que publicó una serie de expedientes en contra de ambos elencos a partir de un duelo que terminó de madrugada debido a los problemas eléctricos que se dieron en Calama.

De acuerdo a lo publicado por la Confederación, al elenco minero -que ofició de local- se le abrió un expediente por infringir los artículos 4.2.3 y 4.2.4.1 del Manual de Clubes, ambos referidos a la falta de energía eléctrica en el recinto.



Además, por el Artículo 20 del Reglamento de Seguridad (coordinar con la policía escolta para la delegación visitante y árbitros); y el 11.2 del Código Disciplinario (provocar la demora en el inicio del partido).

Mientras que a Audax, se le abrió una carpeta por vulnerar el artículo 3.7.4.2 del Manual de Clubes (relacionado con la inscripción del cuerpo técnico) y 26M del reglamento de Seguridad (aficionados en estructuras de altura).

Recordar que Cobresal y Audax igualaron, y el cuadro de colonia terminó imponiéndose en lanzamientos penales.