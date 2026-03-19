Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.7°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Problemas eléctricos del duelo entre Cobresal y Audax están en la mira de Conmebol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El compromiso terminó de madrugada.

Problemas eléctricos del duelo entre Cobresal y Audax están en la mira de Conmebol
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El duelo entre Cobresal y Audax Italiano, por la primera fase de la Copa Sudamericana, quedó también en la mira de la Conmebol, ente que publicó una serie de expedientes en contra de ambos elencos a partir de un duelo que terminó de madrugada debido a los problemas eléctricos que se dieron en Calama.

De acuerdo a lo publicado por la Confederación, al elenco minero -que ofició de local- se le abrió un expediente por infringir los artículos 4.2.3 y 4.2.4.1 del Manual de Clubes, ambos referidos a la falta de energía eléctrica en el recinto.

Imagen foto_00000002
Además, por el Artículo 20 del Reglamento de Seguridad (coordinar con la policía escolta para la delegación visitante y árbitros); y el 11.2 del Código Disciplinario (provocar la demora en el inicio del partido).

Mientras que a Audax, se le abrió una carpeta por vulnerar el artículo 3.7.4.2 del Manual de Clubes (relacionado con la inscripción del cuerpo técnico) y 26M del reglamento de Seguridad (aficionados en estructuras de altura).

Recordar que Cobresal y Audax igualaron, y el cuadro de colonia terminó imponiéndose en lanzamientos penales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada