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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Racing sufrió una dolorosa derrota sobre la hora ante Botafogo en Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

Damián Pizarro quedó fuera de la planilla final de la "Academia".

Racing sufrió una dolorosa derrota sobre la hora ante Botafogo en Sudamericana
 EFE
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En uno de los duelos más destacados de la cartelera, Botafogo dio un sonoro golpe en la fase de grupos de la Copa Sudamericana al derrotar a Racing Club como visita por 2-3, en el marco de la segunda fecha.

El "Fogao" se impuso una "Academia" rápidamente inició ganando con un gol de Santiago Sosa a los 4 minutos, producto de un error del portero Neto. Pero los locales perdieron pronto los papeles y apenas se ilusionaron en el 64 con el tanto de Adrián 'Maravilla' Martínez que estableció un empate fugaz.

Arthur Cabral colocó la igualdad brasileña al minuto 23 y Júnior Santos puso arriba a Botafogo antes del descanso (41'), en un Cilindro de Avellaneda vacío por sanción de Conmebol.

En el comienzo del segundo tiempo se vieron los mejores minutos del local que en el minuto 64 llegó al empate luego de una asistencia de Ezequiel Cannavo a Adrián "Maravilla" Martínez para establecer el 2-2 parcial.

Sin embargo, cuando parecía que el empate estaba sentenciado, Danilo (90+3') apareció sólo en el área para sellar el triunfo del equipo carioca.

Así, Botafogo pasó al frente del Grupo E con 4 puntos, aunque con la sombra del Caracas, que tiene la misma renta tras vencer por 1-0 a Independiente Petrolero. Racing se ubica tercero con tres unidades

En la tercera fecha, Botafogo recibirá en Río de Janeiro a Independiente Petrolero y Racing visitará a Caracas en la capital venezolana.

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