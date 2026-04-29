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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Riestra remontó a Montevideo City Torque y consiguió su primer triunfo en la Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos equipos comparten el Grupo F con Palestino.

Riestra remontó a Montevideo City Torque y consiguió su primer triunfo en la Sudamericana
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Deportivo Riestra se hizo respetar frente a su público y consiguió remontar para vencer 2-1 a Montevideo City Torque en la tercera fecha del Grupo F en la Copa Sudamericana, llevándose así su primer triunfo en el torneo.

Pese a que Facundo Silvera (19') adelantó a los uruguayos con un golazo en Buenos Aires, el cuadro anfitrión en el Estadio "Pedro Bidegain" consiguió dar vuelta la historia con un doblete de Juan Randazzo (26' y 40').

Con esto, Montevideo City mantuvo el liderato con 6 puntos y Riestra redujo diferencias sumando 4 unidades. Más atrás aparece Gremio con 3 y Palestino en el fondo con un positivo, a la espera de su duelo ante los brasileños.

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