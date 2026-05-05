Sudamericana: Audax disputa el liderato con Vasco y Palestino se juega la vida en Montevideo

Dos de los tres representantes chilenos en la Copa Sudamericana tendrán una crucial jornada este miércoles 6 de mayo: Audax Italiano y Palestino saltarán a la cancha a las 18:00 horas, con escenarios distintos en sus respectivos grupos.

El mejor aspectado es Audax Italiano, que llega en un triple empate del Grupo G con Vasco da Gama —su rival de esta fecha— y Barracas Central, todos con cuatro puntos.

La escuadra de Gustavo Lema aparece segundo en la tabla y buscará aprovechar la localía para repetir el triunfazo histórico que logró en Brasil por 2-1 en la jornada número dos.

El fin de semana, y con varios titulares en cancha, Audax igualó 1-1 frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga. Si nos vamos más atrás, en la Sudamericana cosechó el mismo resultado con Barracas Central en Argentina.

Respecto a Vasco, se llevó un 2-2 ante Flamengo en el Maracaná por el Brasileirao, mientras que en la pasad fecha copera venció por 3-0 a Olimpia.

Situación opuesta es la de Palestino en el Grupo F, viéndose obligado a ganar ante Montevideo City Torque de visitante para seguir con vida en la Copa, ya que es colista con dos puntos, mientras Gremio lidera con siete luego de vencer a Deportivo Riestra. El cuadro uruguayo, en tanto, llega como escolta con seis unidades.

El equipo "árabe" ha mostrado rápidas mejoras con Guillermo Farré; reemplazante del cesado DT Cristián "La Nona" Muñoz. Sin embargo, aquello no bastó para mantener su ventaja el fin de semana y empató 2-2 con Everton por Copa de la Liga.

Antes de aquel duelo, el "Tino tino" empató sin goles ante Gremio en La Cisterna, con Sebastián Pérez siendo héroe y tendencia al atajarle tres penales a Carlos Vinicius, todos orrespondientes a una única pena máxima que se repitió por adelantamiento y luego por invasión al área.

Por el lado del City Torque, llega tras un 1-1 con Racing de Montevideo por la penúltima fecha del Apertura uruguayo, mientras que en la Sudamericana cayó 2-1 con Riestra.