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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Sudamericana: Olimpia igualó con Barracas Central y mantuvo el liderato en el grupo de Audax

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "itálicos" son escoltas luego del empate del cuadro paraguayo.

Sudamericana: Olimpia igualó con Barracas Central y mantuvo el liderato en el grupo de Audax
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Este miércoles Olimpia sumó puntos clave que le hicieron mantener el liderato en el Grupo G de la Copa Sudamericana, ya que igualó 0-0 ante Barracas Central en el Defensores del Chaco por la segunda fecha.

En un encuentro dominado mayoritariamente por los pupilos de
Pablo "Vitamina" Sánchez, el cuadro guaraní no consiguió romper la paridad pese a contar con una ocasión de Richard Sánchez (8') y otra de Sebastián Ferreira (90+2').

Así las cosas, Olimpia se ubicó líder con 4 puntos, uno más que Audax Italiano. Más atrás, aparece Barracas con 2 positivos y en el último lugar figura Vasco da Gama con apenas una unidad.

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