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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Sudamericana: Olimpia venció a Barracas y se escapó junto a Vasco en el grupo de Audax

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De todas formas, el elenco chileno sigue con opciones abiertas en el certamen.

Sudamericana: Olimpia venció a Barracas y se escapó junto a Vasco en el grupo de Audax
 Olimpia (X)
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Olimpia aprovechó la derrota de Audax Italiano ante Vasco da Gama para asentarse en puesto en el Grupo G de la Copa Sudamericana, gracias a una victoria por 2-1 sobre Barracas Central en Argentina por la cuarta fecha.

El equipo trasandino, que sacó a relucir un antiguo lienzo gigante con la imagen del controversial Claudio "Chiqui" Tapia, inició arriba con un tempranero gol de Javier Morales, mientras los paraguayos igualaron a los 34' con Fernando Cardozo.

La anotación del triunfo "guaraní" llegó justo al minuto 90 con Alex Franco. Barracas sufriría otro revés en el final, con la expulsión de Nicolás Demartini en los 90+6'.

De esta manera, Vasco y Olimpia lideran con siete unidades, a tres de Audax Italiano, mientras Barracas es colista con tres puntos.

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