La vigésima quinta edición de la Copa Sudamericana conocerá a su nuevo monarca este sábado 21 de noviembre, jornada donde Atlético Mineiro y Boca Juniors se verán las caras en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez de Barranquilla", a partir de las 19:30 horas (22:30 GMT).

La escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena arriba a la cita en un momento pletórico, con seis victorias consecutivas en todas las competencias tras proclamarse vencedores de la tabla anual argentina e instalarse en la definición de la Copa Argentina.

Con los volantes nacionales Carlos Palacios y Williams Alarcón citados, la posible alineación "Xeneize" será con: Alvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel.

En frente, los pupilos de Eduardo Domínguez encaran el pleito con siete encuentros al hilo sin festejar y con la responsabilidad de redimirse tras en su tercera final continental consecutiva tras haber caído en las definiciones de la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025.

Con la sensible baja de Alan Franco por suspensión y la lesión de Reinier, el elenco "galo" formará con: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernandes, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Bernard, Tomás Cuello y Thiago Borbas.



La última vez que estos dos contendientes se vieron las caras en un torneo Conmebol fue en la Libertadores 2021, instancia que dejó a los brasileños celebrando tras imponerse en penales por los octavos de final.

Con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, todos los detalles de este choque los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.