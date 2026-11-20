Sudamericana: Palacios y Alarcón quieren gritar campeón con Boca en la final ante Atlético Mineiro
El elenco "xeneize" intentará conquistar su tercer título del certamen.
El elenco "xeneize" intentará conquistar su tercer título del certamen.
La vigésima quinta edición de la Copa Sudamericana conocerá a su nuevo monarca este sábado 21 de noviembre, jornada donde Atlético Mineiro y Boca Juniors se verán las caras en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez de Barranquilla", a partir de las 19:30 horas (22:30 GMT).
La escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena arriba a la cita en un momento pletórico, con seis victorias consecutivas en todas las competencias tras proclamarse vencedores de la tabla anual argentina e instalarse en la definición de la Copa Argentina.
Con los volantes nacionales Carlos Palacios y Williams Alarcón citados, la posible alineación "Xeneize" será con: Alvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel.
En frente, los pupilos de Eduardo Domínguez encaran el pleito con siete encuentros al hilo sin festejar y con la responsabilidad de redimirse tras en su tercera final continental consecutiva tras haber caído en las definiciones de la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025.
Con la sensible baja de Alan Franco por suspensión y la lesión de Reinier, el elenco "galo" formará con: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernandes, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Bernard, Tomás Cuello y Thiago Borbas.
La última vez que estos dos contendientes se vieron las caras en un torneo Conmebol fue en la Libertadores 2021, instancia que dejó a los brasileños celebrando tras imponerse en penales por los octavos de final.
Con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, todos los detalles de este choque los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.