La Liga de Ascenso 2026 vivirá este sábado 21 de noviembre la gran definición del título entre Cobreloa y San Luis de Quillota, en una llave a partido único luego de terminar igualados en puntaje.

Ambos cuadros llegaron empatados a la última fecha. Los loínos acariciaban la copa con un gran 3-0 de local sobre Deportes Puerto Montt, pero el conjunto quillotano reaccionó con uno menos a los 85' para vencer 1-0 a San Marcos en Arica y forzar la final.

Cobreloa buscará volver a la máxima categoría tras su fugaz retorno de una temporada en 2024, mientras San Luis quiere subir luego de ocho años de ausencia, pues cayó a la división de plata tras la campaña 2018.

Además del mencionado festejo en Calama, los "Zorros del Desierto" totalizan tres victorias consecutivas, pues antes había derrotado a Rangers (0-1) y Deportes Recoleta (6-1).

Mario Salas tendrá la sensible baja del goleador Gustavo Gotti, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Por el lado "canario", San Luis tiene una racha invicta de nueve partidos que incluye un único empate: Un exigido 1-1 ante Recoleta en la penúltima jornada, y que a la postre le impidió ser campeón en el cierre de la fase regular.

El equipo dirigido por Humberto "Chupete" Suazo también llega con bajas: Facundo Suárez, expulsado ante San Marcos y sancionado con tres partidos, además de los castigados Ignacio Meza y Vicente Durán.

La gran final en el Estadio Santa Laura se jugará a partir de las 18:30 horas, con 12.000 personas de aforo y arbitraje de Cristián Garay. Podrás seguir el movimiento del marcador en Cooperativa.cl.