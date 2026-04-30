Sudamericana: Vasco goleó a Olimpia y dejó un triple empate en el grupo de Audax

Este jueves, el Grupo G de la Copa Sudamericana terminó la tercera fecha con su tabla completamente ajustada, gracias a la victoria 3-0 de Vasco da Gama sobre Olimpia en Brasil.

El conjunto carioca dejó los puntos en casa con anotaciones de José Luis Rodríguez (39'), Nuno Moreira (51') y Adson (55').

Este resultado dejó un triple empate en el grupo, pues Vasco y Olimpia quedaron con los mismos cuatro puntos de Audax Italiano.

Barracas Central pese a estar último, se mantiene plenamente vivo ya que está solo un punto por detrás de sus rivales, luego del 1-1 que lamentó agónicamente ante el conjunto chileno.

La cuarta jornada tendrá a Audax Italiano y Vasco da Gama jugando en La Florida el miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas, mientras Barracas y Olimpia se medirán ese mismo día pero a las 20:00.