Un nuevo problema físico: Palacios se lesionó y quedó fuera del duelo entre Boca y O'Higgins

Un duro revés sufrió el futbolista chileno Carlos Palacios en Boca Juniors luego de presentar nuevas complicaciones físicas que lo dejan fuera del partido de este jueves ante O'Higgins de Rancagua, por los play-offs de la Copa Sudamericana.

El exjugador de Unión Española y Colo Colo venía de sumar minutos en el triunfo por 2-0 ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, duelo que marcó el fin de un semestre de inactividad debido a una rebelde lesión de rodilla.

Sin embargo, los planes de sumar regularidad se vieron interrumpidos. Según informó el medio argentino TyC Sports, Palacios sintió molestias en el aductor durante los últimos entrenamientos, situación que obligó al cuerpo técnico "xeneize" a excluirlo de la lista de citados para el choque ante el "Capo de Provincia".

El partido de ida entre Boca Juniors y O'Higgins está programado para este jueves 23 de julio a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio La Bombonera.