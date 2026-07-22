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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Vasco da Gama salvó un empate ante Independiente Medellín en los play-offs de la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La llave se resolverá en Brasil y el ganador enfrentará a Olimpia en octavos.

Vasco da Gama salvó un empate ante Independiente Medellín en los play-offs de la Sudamericana
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Vasco da Gama salvó un empate 2-2 ante Independiente Medellín en el "Atanasio Girardot" en Colombia, en la ida de los play-offs en la Copa Sudamericana 2026.

El cuadro colombiano estuvo dos veces en ventaja en el marcador, con goles de John Montano (45+4' y 72'), pero los cariocas lograron equiparar el tablero gracias a un autogol de Joaquín Varela (46') y un disparo de Claudio Spinelli a pocos minutos del final (86').

El encuentro se jugó a puerta cerrada en el estadio "Atanasio Girardot" por una sanción impuesta por la Conmebol a Independeinte Medellín, luego de los incidentes protagonizados por algunos de sus hinchas durante el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

La revancha entre Vasco da Gama e Independiente Medellín será el próximo miércoles en Río de Janeiro, y el ganador enfrentará a Olimpia en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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