Vasco da Gama salvó un empate ante Independiente Medellín en los play-offs de la Sudamericana

Vasco da Gama salvó un empate 2-2 ante Independiente Medellín en el "Atanasio Girardot" en Colombia, en la ida de los play-offs en la Copa Sudamericana 2026.



El cuadro colombiano estuvo dos veces en ventaja en el marcador, con goles de John Montano (45+4' y 72'), pero los cariocas lograron equiparar el tablero gracias a un autogol de Joaquín Varela (46') y un disparo de Claudio Spinelli a pocos minutos del final (86').

El encuentro se jugó a puerta cerrada en el estadio "Atanasio Girardot" por una sanción impuesta por la Conmebol a Independeinte Medellín, luego de los incidentes protagonizados por algunos de sus hinchas durante el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

La revancha entre Vasco da Gama e Independiente Medellín será el próximo miércoles en Río de Janeiro, y el ganador enfrentará a Olimpia en los octavos de final de la Copa Sudamericana.