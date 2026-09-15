Vasco doblegó a Independiente Santa Fe y se instaló en semis de la Sudamericana

Vasco da Gama rompió la igualdad sin goles de la ida y venció por 2-0 a Independiente Santa Fe en el Estadio Sao Januario por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, asegurando así su clasificación a las semifinales.

La escuadra brasileña buscó desnivelar la serie desde temprano y abrió la cuenta mediante una definición dentro del área de Bruno Duarte (37') tras un centro de Alan Saldivia.

El elenco carioca mantuvo la intensidad en el complemento y amplió la diferencia rápidamente, luego de que David aprovechara su primera intervención en cancha para conectar de cabeza una asistencia de José Rodríguez (65').

Con este resultado, Vasco da Gama se instaló en la ronda de los cuatro mejores de un torneo Conmebol tras 15 años y esperará al vencedor del cruce entre Boca Juniors y Sao Paulo, el cual tiene ventaja mínima para los argentinos antes de la revancha que se jugará en Brasil esta misma jornada.