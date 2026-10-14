[VIDEO] El Boca-Vasco da Gama tuvo inesperada presencia de Benjamín Vicuña
El actor chileno fue captado junto a su familia en las tribunas de La Bombonera durante el encuentro por las semifinales de la Copa Sudamericana.
El actor chileno fue captado junto a su familia en las tribunas de La Bombonera durante el encuentro por las semifinales de la Copa Sudamericana.
El actor chileno Benjamín Vicuña sorprendió con su presencia en La Bombonera, donde asistió junto a su familia al partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama, disputado por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
El reconocido intérprete fue captado en las tribunas del recinto argentino y su aparición quedó registrada en un video compartido por el diario deportivo Olé, que destacó su presencia durante el compromiso.
Vicuña presenció la derrota por 1-0 de Boca Juniors, que contó con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares, ante el conjunto brasileño, que se impuso gracias a un gol de Adson.