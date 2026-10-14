Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.8°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] El Boca-Vasco da Gama tuvo inesperada presencia de Benjamín Vicuña

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El actor chileno fue captado junto a su familia en las tribunas de La Bombonera durante el encuentro por las semifinales de la Copa Sudamericana.

[VIDEO] El Boca-Vasco da Gama tuvo inesperada presencia de Benjamín Vicuña
 Olé/EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor chileno Benjamín Vicuña sorprendió con su presencia en La Bombonera, donde asistió junto a su familia al partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama, disputado por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El reconocido intérprete fue captado en las tribunas del recinto argentino y su aparición quedó registrada en un video compartido por el diario deportivo Olé, que destacó su presencia durante el compromiso.

Vicuña presenció la derrota por 1-0 de Boca Juniors, que contó con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares, ante el conjunto brasileño, que se impuso gracias a un gol de Adson.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada