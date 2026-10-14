[VIDEO] El Boca-Vasco da Gama tuvo inesperada presencia de Benjamín Vicuña

El actor chileno Benjamín Vicuña sorprendió con su presencia en La Bombonera, donde asistió junto a su familia al partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama, disputado por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El reconocido intérprete fue captado en las tribunas del recinto argentino y su aparición quedó registrada en un video compartido por el diario deportivo Olé, que destacó su presencia durante el compromiso.

Vicuña presenció la derrota por 1-0 de Boca Juniors, que contó con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares, ante el conjunto brasileño, que se impuso gracias a un gol de Adson.