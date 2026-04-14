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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Michael Vadulli puso el empate de Audax ante Vasco da Gama en Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Al cuadro chileno se le abrió el arco en la segunda etapa.

[VIDEO] Michael Vadulli puso el empate de Audax ante Vasco da Gama en Brasil
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Audax Italiano empujó tras recibir un golpe en el primer tiempo y logró poner el 1-1 parcial en su visita a Vasco da Gama por la segunda fecha del Grupo G de Copa Sudamericana.

Al minuto 62 Franco Troyansky se abrió a la banda, encaró a dos rivales y centró para el cabezazo de Michael Vadulli, sin marca, por el segundo palo.

- Revisa el gol itálico:

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