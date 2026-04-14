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[VIDEO] Michael Vadulli puso el empate de Audax ante Vasco da Gama en Brasil
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Al cuadro chileno se le abrió el arco en la segunda etapa.
Al cuadro chileno se le abrió el arco en la segunda etapa.
Audax Italiano empujó tras recibir un golpe en el primer tiempo y logró poner el 1-1 parcial en su visita a Vasco da Gama por la segunda fecha del Grupo G de Copa Sudamericana.
Al minuto 62 Franco Troyansky se abrió a la banda, encaró a dos rivales y centró para el cabezazo de Michael Vadulli, sin marca, por el segundo palo.
- Revisa el gol itálico: