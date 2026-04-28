[VIDEO] Neymar tuvo bonito gesto antes de duelo contra San Lorenzo de Gustavo Alvarez
El brasileño fue ovacionado en el "Pedro Bidegain" por saludar a hinchas del Ciclón.
El delantero brasileño Neymar protagonizó un emotivo momento antes del duelo de Santos contra San Lorenzo de Gustavo Alvarez, luego de recibir una ovación en el Estadio "Pedro Bidegain" por un gesto con hinchas del cuadro argentino.
Cuando el plantel paulista terminó los movimientos previos al choque por Copa Sudamericana y se dirigía al vestuario, Neymar se desvió del grupo para saludar a simpatizantes locales ubicados en el sector reservado para personas en silla de ruedas, según imágenes difundidas por ESPN, acción que fue aplaudida por los hinchas.
El episodio coronó una visita marcada por muestras de afecto hacia el astro brasileño en Argentina, con hinchas esperándolo en el hotel, saludos en el arribo del micro, aplausos durante el calentamiento y una ovación al ser mencionado por la voz del estadio.
El encuentro marcha 1-1 al entretiempo y el "Peixe" anotó un golazo a través de Gabriel Barbosa tras una jugada iniciada por Neymar.