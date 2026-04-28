En la antesala de nuevas elecciones presidenciales que pueden consolidar el rumbo político de América Latina, el director y editor de Radar Latam 360, Daniel Zovatto, anticipó en Cooperativa que la permanencia de los actuales gobiernos de derecha dependerá de su capacidad de cumplir con las promesas de campaña.

"¿Qué tan largo va a ser este ciclo de derecha que está de moda? Esto va a depender, más que de la ideología, de la capacidad que tengan los gobiernos de derecha de dar resultados a las demandas de la gente", que ha demostrado ser bastante volátil a la hora de votar, puntualizó el experto en Lo que Queda del Día.

De acuerdo con Zovatto, "la derecha ha logrado en esta coyuntura conectar mejor con la ciudadanía en los temas que le interesan de manera mucho más pragmática: inseguridad frente al crimen organizado, migración, economía, oportunidades y empleo. Si la derecha tiene capacidad de dar respuesta a esas demandas, vamos a tener un ciclo más largo de gobiernos de derecha".

"De lo contrario -advirtió el politólogo-, en cuatro años nuevamente veremos que el péndulo, manejado por el voto de castigo a los oficialismos, volverá a girar".

LEER ARTICULO COMPLETO