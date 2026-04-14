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[VIDEO] Salomón Rodríguez abrió la cuenta ante Palestino con certero cabezazo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El exColo Colo marcó el 1-0 en La Cisterna.
El exColo Colo marcó el 1-0 en La Cisterna.
El delantero uruguayo Salomón Rodríguez marcó el 1-0 de Montevideo City Torque ante Palestino este martes por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.
El exariete de Colo Colo se desmarcó en el área y con un certero cabezazo batió la resistencia del arquero Sebastián Pérez.
Revisa el gol de Rodríguez: