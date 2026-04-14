[VIDEO] Salomón Rodríguez abrió la cuenta ante Palestino con certero cabezazo

El delantero uruguayo Salomón Rodríguez marcó el 1-0 de Montevideo City Torque ante Palestino este martes por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

El exariete de Colo Colo se desmarcó en el área y con un certero cabezazo batió la resistencia del arquero Sebastián Pérez.

Revisa el gol de Rodríguez: