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[VIDEO] Sao Paulo pegó temprano ante O’Higgins en la Sudamericana con gol de Luciano
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El Tricolor Paulista madrugó al Capo de Provincia en Brasil.
El Tricolor Paulista madrugó al Capo de Provincia en Brasil.
O'Higgins tuvo un duro inicio en su visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, pues recibió el primer gol del partido antes de los 10 minutos de juego en el Morumbí.
A los 8', Jonathan Calleri le bajó el balón a Luciano, quien desde fuera del área batió a Omar Carabalí con una volea.
- Revisa la anotación brasileña: