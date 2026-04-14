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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Sao Paulo pegó temprano ante O’Higgins en la Sudamericana con gol de Luciano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Tricolor Paulista madrugó al Capo de Provincia en Brasil.

[VIDEO] Sao Paulo pegó temprano ante O’Higgins en la Sudamericana con gol de Luciano
 Captura (DSports)
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O'Higgins tuvo un duro inicio en su visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, pues recibió el primer gol del partido antes de los 10 minutos de juego en el Morumbí.

A los 8', Jonathan Calleri le bajó el balón a Luciano, quien desde fuera del área batió a Omar Carabalí con una volea.

- Revisa la anotación brasileña:

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