[VIDEO] Sao Paulo pegó temprano ante O’Higgins en la Sudamericana con gol de Luciano

O'Higgins tuvo un duro inicio en su visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, pues recibió el primer gol del partido antes de los 10 minutos de juego en el Morumbí.

A los 8', Jonathan Calleri le bajó el balón a Luciano, quien desde fuera del área batió a Omar Carabalí con una volea.

- Revisa la anotación brasileña: