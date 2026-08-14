[VIDEO] ¡Ya se postula al "Puskas"! Martinich selló el triunfo de Cienciano ante Botafogo con un golazo

Una verdadera fiesta se vivió en el Estadio "Inca Garcilaso de la Vega", de Cuzco, donde Cienciano no tuvo piedad de Botafogo en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y selló un 4-0 en un primer tiempo arrollador.

El elenco adiestrado por Horacio Melgarejo protagonizó 45 minutos iniciales de ensueño. Tras golpear en tres ocasiones antes de la media hora de juego, elenco peruano no bajó la intensidad y siguió asfixiando al conjunto brasileño en la altitud cusqueña.

Fue así como a los 35 minutos llegó la guinda de la torta. Marcos Martinich recibió un balón fuera del área, se acomodó rápidamente para su perfil zurdo y sacó un potente e inalcanzable disparo para desatar la locura en las tribunas y poner el cuarto tanto de la jornada.

Finalmente el cuadro peruano terminó imponiéndose por 6-1 para prácticamente sellar su paso a la siguiente ronda.

Mira acá el golazo