[VIDEOS] Yáñez y Robledo adelantaron a O'Higgins en su decisiva visita a Millonarios
El cuadro chileno dio dos golpes clave en el primer tiempo.
O'Higgins visitó a Millonarios de Colombia en busca de la clasificación a play-offs de la Copa Sudamericana, y realizó gran parte de la tarea con un 2-0 parcial en el primer tiempo del partido, válido por la última fecha del Grupo C.
Los rancagüinos están obligados a ganar y pegaron temprano con la apertura de la cuenta a los seis minutos; obra de Bastián Yáñez luego de un centro al corazón del área.
La ventaja chilena se estiró a los 37', cuando Alan Robledo conectó un certero cabezazo tras el tiro de esquina servido por Francisco González.