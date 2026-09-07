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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copiapó

Ascenso: Deportes Copiapó oficializó a Erwin Durán como su nuevo entrenador

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El retorno del adiestrador nacional marcará su tercer ciclo con la institución.

Ascenso: Deportes Copiapó oficializó a Erwin Durán como su nuevo entrenador
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Deportes Copiapó se movió rápido tras desvincular al estratega argentino Héctor Almandoz tras una racha negativa en la Liga de Ascenso y, este lunes, confirmó el arribo de Erwin Durán como su reemplazo.

Con derrotas consecutivas, el segundo ciclo del técnico argentino en el "León de Atacama" llegó a su fin tras la caída por 2-1 frente a San Marcos de Arica. Esto, se sumó a los tropiezos ante Deportes Antofagasta por 0-4 y Recoleta por 1-2.

Ubicado en la décima posición con 30 unidades y lejos de la liguilla, la urgencia motivó a repatriar a Durán, quien vivirá su tercer ciclo en la institución luego de sumar apenas un punto con Rangers en cinco partidos durante este 2026 en la Liga de Ascenso.

En esta nueva etapa, el estratega estará secundado por Jonathan Viveros y Wilson Piñones como asistentes y su debut se estima para este miércoles 9 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, recibiendo a Magallanes en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

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