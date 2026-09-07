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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump publicó mapa en que la bandera estadounidense cubre México, el Caribe y Canadá

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario publicó la imagen sin ningún comentario, horas después de sugerir que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América".

Sin mencionar el mapa explícitamente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, subrayó que su territorio "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

Trump publicó mapa en que la bandera estadounidense cubre México, el Caribe y Canadá
 EFE / Donald Trump (Truth Social)

El republicano ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Trump publicó esa imagen sin ningún comentario, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".

El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que publicó este lunes.

No obstante, el republicano ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió este lunes un mensaje en la red social X en el que quiso dejar claro que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá, por el de "Lago América".

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