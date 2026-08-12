Camargo acusó a Platense por falta de agua caliente tras el partido: Son cosas que no deberían pasar

El volante Alejandro Camargo, jugador de Coquimbo Unido, hizo un fuerte descargo tras finalizar la visita a Platense por octavos de Copa Libertadores, acusando que el camarín no estaba en óptimas condiciones para esta instancia.

"Nos fuimos a bañar y no había agua caliente. A este nivel que se den esas cosas es raro. Allá de local también les vamos a poner agua caliente porque es lo que corresponde (risas); nosotros hablamos dentro de la cancha no más", mencionó en la zona mixta.

Siguiendo en el mismo tema, sostuvo: "En las inferiores no me bañaba con agua fría desde hace como 13 años, después de ahí siempre agua caliente. Son cosas que no deberían pasar, pero ya se hará cargo la Conmebol".

Respecto a la igualdad 1-1, Camargo precisó: "Obviamente que queríamos ganar, pero se dio así. Lo bueno es que pudimos rescatar un empate, dejar la llave más que abierta y ahora a descansar, que se verá en nuestra casa"