Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.3°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Camargo acusó a Platense por falta de agua caliente tras el partido: Son cosas que no deberían pasar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Ya se hará cargo Conmebol", lanzó el volante de Coquimbo Unido.

Camargo acusó a Platense por falta de agua caliente tras el partido: Son cosas que no deberían pasar
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante Alejandro Camargo, jugador de Coquimbo Unido, hizo un fuerte descargo tras finalizar la visita a Platense por octavos de Copa Libertadores, acusando que el camarín no estaba en óptimas condiciones para esta instancia.

"Nos fuimos a bañar y no había agua caliente. A este nivel que se den esas cosas es raro. Allá de local también les vamos a poner agua caliente porque es lo que corresponde (risas); nosotros hablamos dentro de la cancha no más", mencionó en la zona mixta.

Siguiendo en el mismo tema, sostuvo: "En las inferiores no me bañaba con agua fría desde hace como 13 años, después de ahí siempre agua caliente. Son cosas que no deberían pasar, pero ya se hará cargo la Conmebol".

Respecto a la igualdad 1-1, Camargo precisó: "Obviamente que queríamos ganar, pero se dio así. Lo bueno es que pudimos rescatar un empate, dejar la llave más que abierta y ahora a descansar, que se verá en nuestra casa"

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada