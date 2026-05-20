Caputto por el gran momento de Coquimbo: Es un premio al coraje del equipo

El entrenador de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, valoró el gran momento de su equipo tras una intensa seguidilla de partidos y destacó que el plantel respondió con carácter para mantenerse competitivo en la Copa Libertadores, la Copa de la Liga y la Liga de Primera.

En conversación con Cooperativa Deportes, el técnico aurinegro afirmó que el presente del equipo responde al esfuerzo colectivo y valoró que tengan la opción de avanzar en el plano internacional si se da un resultado en el duelo entre Nacional y Universitario de Lima.

"Lo de hoy no depende de nosotros. Lo que dependía de nosotros lo hicimos, hicimos nuestro trabajo. El equipo ha tenido una seguidilla de partidos importantes, pero fuimos con coraje a enfrentarlos, con todo el plantel, que es lo más importante", destacó.

Hernán Caputto sostuvo que el rendimiento de Coquimbo tiene un valor especial por la cantidad de futbolistas utilizados en los últimos encuentros. "Independiente del torneo que sea, en este caso la Copa Libertadores, también tuvimos varios partidos de Copa de la Liga y el Torneo Nacional. Creo que ese es un premio principalmente al coraje del equipo, a enfrentar los partidos independiente de con quiénes, porque al final ocupamos casi 27 jugadores en estos cuatro partidos. Eso habla bien del equipo", señaló.

El DT también explicó por qué el club decidió asumir la exigente programación en vez de buscar la suspensión de alguno de sus compromisos. "La preparación es ocupar a todos los futbolistas. Esa es. He tenido mucha experiencia, sobre todo en selecciones juveniles, de jugar muy seguido, y entiendo cuál es la preparación. Es creer en los jugadores que tienes, independiente de que siempre hay alguno que puede ser mejor en cada puesto", comentó.

En esa línea, Caputto remarcó la importancia de que todos los integrantes del plantel se sientan parte del proceso: "Los jugadores también tienen que creer que cualquiera puede jugar en cualquier momento. Es un plantel muy parejo y lo importante es que hay un muy buen grupo humano. Todos quieren jugar, todos están en condiciones de jugar".

El entrenador aurinegro profundizó además en el manejo interno del grupo y en la necesidad de sostener una comunicación directa con los futbolistas. "El jugador quiere la verdad. Quiere saber si juega o no juega, y por qué no juega. Yo se la digo. Es un hilo delgado, porque cuando tienes comunicación directa con el futbolista recibes muy rápido también una contestación y tienes que estar preparado para enfrentarla", explicó.

Respecto al crecimiento futbolístico del equipo, Caputto aseguró que no pretende que el plantel se conforme con lo conseguido. "Estamos contentos porque están todos bien, están rindiendo, no encontramos techo próximo y eso es lo que quiero, que no nos conformemos. Tangiblemente ya logramos continuar en competencia internacional, porque la Sudamericana es algo que está, pero vamos por el premio mayor, que es entrar en Copa Libertadores y seguir lo más arriba posible", expresó.

El técnico también abordó la posibilidad de que algunos jugadores despierten interés en el mercado por sus buenas actuaciones. "Me encanta que los futbolistas y los clubes generen recursos bajo mi conducción, y ojalá que los futbolistas puedan tener mejores oportunidades. No puedo atarme para siempre a todos los jugadores. Si los rendimientos son muy altos, se pueden ir", indicó.

Finalmente, Caputto se refirió a la opción de avanzar en la Copa Libertadores y reconoció que esperaba una ayuda externa para sellar el objetivo antes de la última fecha. "Ojalá se pueda dar que hoy quede determinada una clasificación, porque la merecemos. Si no, tendrá que ser en el campo y ya será el martes que viene cuando afrontemos el partido en Uruguay", cerró.