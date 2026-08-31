Conmebol castigó a Coquimbo Unido con multa tras duelo ante Platense por la Libertadores

Coquimbo Unido recibió una multa de 5.000 dólares por parte de la Comisión Disciplinaria de Conmebol a raíz de una infracción de seguridad ocurrida en uno de los partidos frente a Platense por la Copa Libertadores.

La resolución CL.O-132-26, fechada el 27 de agosto, estableció que el conjunto "pirata" infringió el artículo 26 literal m) del Reglamento de Seguridad de Conmebol durante el encuentro disputado el pasado 12 de agosto en Argentina.

Dicho apartado forma parte del Código de Conducta para los aficionados y prohíbe escalar estructuras o instalaciones que no estén destinadas para ese uso, entre ellas barreras, rejas, muros, cornisas, postes de luz, plataformas de cámaras, árboles, mástiles y tejados.

El organismo determinó que los 5.000 dólares serán debitados automáticamente de los montos que Coquimbo Unido debe recibir de Conmebol por concepto de derechos de televisión o patrocinio.

Además, la Comisión Disciplinaria advirtió expresamente al elenco nacional que, en caso de reiterarse una infracción de igual o similar naturaleza, se aplicará lo dispuesto en el artículo 27 del Código Disciplinario de Conmebol, correspondiente a la reincidencia.

Según el Código Disciplinario vigente, en las infracciones relacionadas con el orden y la seguridad se considera reincidencia una nueva falta de naturaleza similar cometida dentro de un plazo de dos años, circunstancia que constituye un agravante.

La determinación fue adoptada por el juez único de la Comisión Disciplinaria, Lucas Ribeiro, y no admite recurso.

El compromiso que originó el procedimiento correspondió a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y terminó igualado 1-1 en el Estadio Ciudad de "Vicente López", con el empate de Guido Vadalá para Coquimbo Unido en los descuentos.

Platense también fue sancionado por el partido ante Coquimbo Unido

Platense también recibió un castigo de Conmebol por las irregularidades detectadas en el encuentro frente a Coquimbo Unido. El club argentino fue multado con 5.000 dólares por incumplimientos de los artículos 4.3.3.1 y 4.3.3.2 del Manual de Clubes de la Copa Libertadores 2026, correspondientes a los requerimientos para los vestuarios de los equipos y de los árbitros.

Pero el costo económico para el conjunto trasandino fue mayor, ya que además fue condenado a pagar otros 16.767 dólares por los gastos que debió realizar Conmebol para reponer y acondicionar el espacio de hospitalidad. El Manual de Clubes establece que desde los octavos de final el estadio debe disponer de un área de al menos 400 metros cuadrados para la hospitalidad de los patrocinadores, con la infraestructura correspondiente y sin costo para el organismo.

De esta forma, Platense deberá desembolsar un total de 21.767 dólares entre la multa y el reintegro de los gastos, además de recibir advertencias por otras infracciones vinculadas al área de hospitalidad y al Reglamento de Seguridad. A diferencia de la determinación contra Coquimbo Unido, la resolución contra el elenco argentino puede ser apelada ante la Comisión de Apelaciones de Conmebol dentro de un plazo de siete días.