Coquimbo Unido lamentó el fallecimiento de un histórico campeón

Coquimbo Unido informó a través de sus redes sociales del sensible fallecimiento de Luis Aracena Fuentes, quien fuera parte del plantel que logró el título de Segunda División en 1962 y que lograra con ello el primer ascenso a la División de Honor del fútbol chileno.

"El querido 'Negro' Aracena fue parte del primer título profesional en la historia del club, caracterizado por su veloz juego y enorme espíritu de garra y lucha, a pesar de su corta edad en aquellas épocas", avisó el vigente campeón del fútbol chileno.

Los restos de Aracena están siendo velados la Funeraria Santa Rosa, ubicada en Avenida Videla, Coquimbo.

La misa por el eterno descanso de su alma se llevará a cabo el sábado 23 de mayo, a las 10:30 horas, en la Iglesia San Pedro del centro de Coquimbo.