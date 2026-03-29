Cristian Zavala y el alza de Coquimbo Unido: "Agarrando una racha de triunfos nos irá mejor"

Tras una vibrante remontada, Coquimbo Unido se quedó con tres puntos vitales que lo encumbraron al liderazgo del Grupo A de la Copa de la Liga y una las figuras fue Cristian Zavala, quien analizó el presente del equipo con la mirada puesta en los desafíos nacionales e internacionales.

"De a poco nos vamos soltando y agarrando una racha de triunfos en la copa o la liga nos irá mejor", dijo tras la victoria en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

A pesar de su rol protagónico en el esquema aurinegro, el ex Colo Colo mantiene una postura autocrítica respecto a su estado de forma actual, asegurando que aún no alcanza su techo futbolístico.

"Estoy a un 60 por ciento de lo que sé que puedo lograr. Pero de ese 60 por ciento tengo que dar el 100. Es buena medida jugar 45 minutos y después tomar ritmo", comentó antes de referirse al nivel del equipo luego de la llegada de Hernán Caputto.

"La de ahora es una idea nueva, el profe trae otra idea. Hay compañeros nuevos también. El año pasado jugamos como campeón todo este año y ahora tenemos que reafirmarlo", concluyó el delantero.