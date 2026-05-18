¿Cuándo y dónde ver a Coquimbo Unido ante Deportes Tolima por Copa Libertadores?

Coquimbo Unido tiene un partido crucial este martes 19 de mayo, jornada en la que recibirá a Deportes Tolima en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo que definirá quién toma la ventaja definitiva en la parte alta del Grupo B.

El encuentro está pactado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de ESPN 5, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.

En la tabla, tanto el cuadro chileno como el colombiano marchan en la cima con 7 unidades, aunque los de Ibagué lideran por mejor diferencia de gol. Para el "Barbón", conseguir los tres puntos es vital, considerando que es su último partido en casa antes de cerrar la fase grupal visitando a Nacional en Uruguay.

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