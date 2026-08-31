"El club tomará todas las medidas": Coquimbo Unido lamentó agresión a Christian Bravo

Coquimbo Unido reaccionó ante la suspensión de su compromiso por la fecha 21 de la Liga de Primera y, tras la agresión con bombas de ruido al arquero Christian Bravo de Huachipato, condenó el comportamiento de un grupo de barristas.

"Coquimbo Unido expresa su enérgica condena y total rechazo frente al accionar delictual de una parte muy menor de nuestra hinchada, que causa un daño a la institución, al deporte y al fútbol chileno", comenzó el escrito.

Seguido a ello, precisaron: "lamentamos lo ocurrido y solicitamos las disculpas a nuestro rival Huachipato, especialmente al jugador afectado don Christian Bravo".

En medio de su celebración por la conmemoración del aniversario 68, no descartaron dar con los involucrados: "El club tomará todas las medidas necesarias para identificar a los responsables, aplicar el correspondiente derecho de admisión y ejercer las acciones legales que correspondan".