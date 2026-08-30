Cadem: Un 83% de los ciudadanos no confía en el Poder Judicial

La última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló un aumento en la evaluación negativa hacia el Poder Judicial y sus principales instituciones, considerando a los jueces como los principales responsables de que el sistema no funcione bien.

La medición mostró que un 75% de los consultados tiene una opinión negativa del Poder Judicial, nueve puntos porcentuales más que en 2024.

La mala evaluación se extiende a distintos atributos del sistema: Un 82% considera que la justicia no garantiza la igualdad ante la ley, mientras que un 83% afirmó que no le genera confianza.

Además, un 81% no lo considera imparcial y un 79% manifestó una opinión desfavorable respecto de la claridad y transparencia de sus procedimientos. Igualmente, un 77% cuestionó su eficiencia y un 61% estimó que no es completamente autónomo.

Los principales tribunales también tienen una evaluación negativa

Respecto a los principales tribunales, la percepción crítica continúa: La Corte Suprema alcanzó un 23% de opiniones positivas -considerando calificaciones entre 5 y 7-, lo que representa una caída de 14 puntos; y la Corte de Apelaciones, obtuvo un 22% y cayó 18 puntos respecto de la medición anterior.

Ante la consulta de quiénes serían, a juicio de los encuestados, los principales responsables de que el sistema no funcione de la manera esperada, los jueces concentran el 67% de las menciones; le siguen las leyes y la Fiscalía y los fiscales, ambos con 39%. En el primer caso, se registró una baja de cinco puntos, mientras que el Ministerio Público aumentó tres.

El Gobierno también fue mencionado por un 31% de los encuestados, seis puntos menos que en la encuesta previa.

Un 51% consideró al "Plan Cancerbero" como un "espectáculo comunicacional"

La Cadem también abordó el "Plan Cancerbero", del que un 45% consideró que constituye un cambio real para el sistema penitenciario, percepción que disminuyó 17 puntos.

Sin embargo, un 51% estimó que el plan corresponde principalmente a un "espectáculo comunicacional", alternativa que aumentó 16 puntos.

La encuesta también midió la evaluación del Presidente José Antonio Kast: un 38% manifestó aprobar su gestión -un punto más que la medición anterior- y un 59% señaló desaprobarla. El Mandatario terminó agosto con un promedio mensual de 39% de aprobación, dos puntos más que la medición anterior.