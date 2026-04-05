Esteban González recordó a Coquimbo Unido tras triunfo de Querétaro sobre el campeón de México

El entrenador chileno de Querétaro, Esteban Gonzále, recordó su campaña en Coquimbo Unido, tras el triunfo de su equipo ante el campeón del fútbol mexicano, Toluca, por la décimo tercera fecha del certamen azteca.

"Son tres puntos, acá los rivales se respetan por sobre todas las cosas, pero el equipo y lo que tratamos nosotros como cuerpo técnico es no tener el temor de ninguna camiseta, de ningún equipo, tal cual como lo hicimos en Chile con Coquimbo Unido", expresó el técnico.

El cuadro del "Chino" no ganaba hace seis partidos, con tres derrotas y tres empates, lo que los tenía en la última posición de la tabla.

Sin embargo, con esta victoria los "Gallos Blancos" se ubicaron en la décimo sexta posición con once puntos a seis unidades de Tigres que se encuentra en la última plaza de los play-off.