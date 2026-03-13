Hernán Caputto no se confía: La U siempre será un equipo duro

El técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, analizó el duelo frente a Universidad de Chile por la séptima fecha de la Liga de Primera, que se disputará este sábado 14 de marzo, y aseguró que la U siempre será un equipo grande que los enfrentará con todas las ganas.

"Nosotros sabemos que más allá de la semana, con cambios emocionales, de entrenadores, o jugadores que no estarán, siempre va a ser Universidad de Chile, un equipo duro, un equipo grande, que viene a enfrentarnos con todas las ganas", declaró Caputto sobre la salida de Francisco Meneghini de la banca del conjunto azul.

"Tenemos que ser capaces, nuevamente en nuestra cancha, de volver a ganar, que es muy importante para seguir encaminados en los lugares que queremos estar", agregó

Sobre los numerosos lesionados que tiene el conjunto universitario, mencionó que no es algo que le preocupe: "Los jugadores que no pueden estar por algún motivo, expulsión o lesión, no estarán. La verdad es que no es algo de lo que nos hemos preocupado, nos hemos preocupado en nosotros, en cómo estamos, en hacer un muy buen partido".

"Necesitamos seguir ratificando nuestros buenos momentos y tenemos que ser regulares, eso es algo a lo que nos hemos abocado, en mi caso, a levantar el nivel individual de los futbolistas para que el colectivo, lógicamente, pueda seguir creciendo", indicó sobre el plantel nortino.

Coquimbo Unido recibirá a Universidad de Chile este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.