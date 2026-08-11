Luciano Cabral visitó al plantel de Coquimbo a un día del choque con Platense

Coquimbo Unido practicó este martes en las canchas de entrenamiento de Independiente en Avellaneda, a un día del duelo con Platense en la Copa Libertadores, y recibió una visita especial, Luciano Cabral, volante del Rojo y exjugador de los piratas.

En redes sociales, el conjunto aurinegro publicó una fotografía de todo el plantel, con Cabral al medio y una camiseta del jugador de Independiente.

"Siempre juntos, pirata. Con un invitado especial", publicó Coquimbo, con un corazón amarillo y negro.

Cabral fue figura de Coquimbo entre de 2023 y 2024, siendo clave en el crecimiento del equipo, que un año después, ya sin su presencia, se coronó campeón en una campaña histórica en el fútbol chileno.

La visita de Coquimbo Unido a Platense está programada para este miércoles a las 18:00 horas (22:00 GMT) y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.